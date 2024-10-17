Житель Воронежа арестован по подозрению в госизмене

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Житель Воронежа стал фигурантом уголовного дела о государственной измене, он арестован, сообщила пресс-служба УФСБ по Воронежской области.

По данным следствия, мужчина, 2005 года рождения, установил и поддерживал контакт с представителями одного из украинских военизированных объединений.

"По заданию куратора он передал координаты российской волонтерской организации, осуществляющей деятельность в рамках специальной военной организации, извлек из тайника и распространил антироссийские листовки, а также совершил поджог шкафа магистральной связи ЮВЖД", - говорится в сообщении.

Против него возбуждены дела по статьям 275 (государственная измена в форме оказания иной помощи иностранному государству), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) и ч. 1 ст. 281 (совершение поджога объекта транспортной инфраструктуры в целях подрыва обороноспособности России) УК.