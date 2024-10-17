Поиск

Житель Воронежа арестован по подозрению в госизмене

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Житель Воронежа стал фигурантом уголовного дела о государственной измене, он арестован, сообщила пресс-служба УФСБ по Воронежской области.

По данным следствия, мужчина, 2005 года рождения, установил и поддерживал контакт с представителями одного из украинских военизированных объединений.

"По заданию куратора он передал координаты российской волонтерской организации, осуществляющей деятельность в рамках специальной военной организации, извлек из тайника и распространил антироссийские листовки, а также совершил поджог шкафа магистральной связи ЮВЖД", - говорится в сообщении.

Против него возбуждены дела по статьям 275 (государственная измена в форме оказания иной помощи иностранному государству), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) и ч. 1 ст. 281 (совершение поджога объекта транспортной инфраструктуры в целях подрыва обороноспособности России) УК.

Воронеж ЮВЖД Воронежская область ФСБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Проект закона о запрете пропаганды чайлдфри принят Госдумой в первом чтении

Инвесторам придется подтверждать доход для статуса "квала" только один раз

Набиуллина высказалась против повышения налогов для банков

Три горняка погибли на камчатском руднике

ЦБ будет отслеживать "креатив" при обходе ограничений на рынке акций

ЦБ будет отслеживать "креатив" при обходе ограничений на рынке акций

Двух сотрудников института имени Минца обвинили в хищениях в рамках гособоронзаказа

Набиулина заявила, что решение по ставке 25 октября не предопределено

Бывший главный нарколог России Брюн приговорен к семи годам колонии

Бывший главный нарколог России Брюн приговорен к семи годам колонии

Турпоток из России в Японию за девять месяцев вырос в 2,3 раза

Турпоток из России в Японию за девять месяцев вырос в 2,3 раза

В горах Сочи выпал первый снег

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });