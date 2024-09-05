Площадь пожара на промплощадке под Тулой выросла до 2 тыс. кв. м

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - МЧС России сообщило об увеличении площади пожара на промплощадке в Узловой Тульской области до 2 тыс. кв. метров.

"По уточненной информации, в Тульской области возгорание произошло на складе. Площадь пожара увеличилась до 2 000 квадратных метров. Тушение осложняет высокая пожарная загрузка здания, внутри находятся бочки с моторным маслом", - говорится в телеграм-канале ведомства.

Объявлен повышенный ранг пожара. На месте работают 50 специалистов и 18 единиц техники.

Ранее министерство региональной безопасности сообщало, что площадь пожара в здании с ёмкостями с машинным маслом составила около 1,5 тыс. кв. м.

Пострадавших и опасности перехода пожара на жилые строения нет, отмечали в министерстве.

На место для взятия проб воздуха направлены лаборатории учреждения "Природа" и Роспотребнадзора.

Для помощи в тушении пожара также привлечён пожарный поезд. В его составе цистерны с 60 тоннами воды и 5 т пенообразователя.

Информация о пожаре поступила в 18:29 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи. Первоначально сообщалось о возгорании на площади 300 кв. м., позже МЧС сообщило об увеличении площади возгорания до 1 тыс. кв. метров.