Пожар в технопарке под Тулой локализован

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Пожар в технопарке в Узловском районе Тульской области локализован, сообщил врио главы региона Дмитрий Миляев.

"В Узловском районе пожар на площади 2000 кв. м локализован. Работа по тушению продолжается", - написал Миляев в своем телеграм-канале.

МЧС России также сообщило о локализации возгорания.

Информация о пожаре поступила в четверг вечером. Первоначально сообщалось о возгорании на площади 300 кв. м, позже МЧС РФ сообщило об увеличении площади пожара до 2 тыс. кв. м.

В ведомстве отмечали, что тушение осложняет высокая пожарная загрузка здания - внутри находятся бочки с моторным маслом.

Был объявлен повышенный ранг пожара. На месте работают 50 специалистов и 18 единиц техники. Также привлечен пожарный поезд, в его составе цистерны с 60 тоннами воды и 5 т пенообразователя.

Ранее министерство региональной безопасности сообщало, что пострадавших и опасности перехода пожара на жилые строения нет.

На место для взятия проб воздуха направлены лаборатории учреждения "Природа" и Роспотребнадзора.

По информации пресс-службы АО "Пластик" (оператор технопарка, на территории которого произошло возгорание), пожар на промплощадке в Узловой Тульской области начался с помещения ООО "Научно-производственная компания "Полиэстер".

"Пожар возник в помещении одного из арендаторов технопарка - ООО "Научно-производственная компания "Полиэстер", загорелся теплоноситель. Происшествие случилось после завершения рабочей смены, в цехах сотрудников не было", - сообщила компания.

Само АО "Пластик" работает в штатном режиме. Возгорание не затронуло мощности химического завода.

"Сразу же после того, как поступил сигнал в диспетчерскую, головное предприятие "Пластик" прекратило подачу энергоресуров на "Полиэстер". Пострадавших нет, на территории промышленного технопарка работают пожарные расчеты" - отмечалось в сообщении.