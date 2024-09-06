Минюст включил в реестр иноагентов Залину Маршенкулову

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Минюст РФ сообщил, что в реестр иностранных агентов включены политолог и координатор движения "Голос" (признано иноагентом) Давид Канкия, журналист Александр Савельев, журналистка и активистка Залина Маршенкулова, экс-депутат Госдумы Аркадий Янковский.

В сообщении Минюста говорится, что Канкия распространял недостоверную информацию об избирательной системе Российской Федерации, а также о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Выступал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами, принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Проживает за пределами Российской Федерации.

Отмечается, что Савельев принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Выступал против специальной военной операции на Украине, проживает за пределами Российской Федерации.

Также Минюст РФ сообщил, что Маршенкулова выступала против специальной военной операции на Украине, осуществляла пропаганду ЛГБТ-отношений, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Участвовала в мероприятии, проводимом организацией, включенной в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Призывала к участию в мероприятиях по сбору средств в пользу Украины. Принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Проживает за пределами Российской Федерации.

Кроме того, в сообщении говорится, что Янковский принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, выступал против специальной военной операции на Украине. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, проживает за пределами Российской Федерации.

Минюст России также информировал, что из реестра в связи с ликвидацией исключено общество с ограниченной ответственностью "Данное сообщение".