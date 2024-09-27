Иноагентами признаны Александр Генис и Центр "Досье"

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Минюст внес в реестр иностранных агентов пять человек и одну организацию - проект Центр "Досье".

Иноагентами признаны писатель Александр Генис, историк Юрий Фельштинский, журналист Сергей Гуляев, журналист и издатель, бывший гендиректор премий "Большая книга", "Книгуру" и "Лицей" Георгий Урушадзе и историк Александр Эткинд. Все они, по сведениям Минюста, сейчас живут за границей.

По информации ведомства, Генис распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и ее граждан, выступал против СВО, участвовал в создании для неограниченного круга лиц материалов иностранного агента и организации, включенной в перечень нежелательных в России.

Гуляеву вменяют распространение фейков о политике и решениях российских властей, а также фейков, направленных на формирование негативного образа российской армии, высказывания против СВО и участие в создании и распространении контента иноагентов. Кроме того, он является участником нежелательной для России организации.

"Г.Ф. Урушадзе принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации и ее граждан. Сотрудничал с организациями, включенными в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации", - сказано в пресс-релизе.

Фельштинский, по данным Минюста, распространял фейки о решениях и политике российских властей, выступал против СВО и участвовал в создании контента иноагентов.

Эткинду министерство вменяет "участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов", участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами, выступления против СВО, распространение фейков, направленных на формирование негативного образа России и ее армии.

"Проект "Центр "Досье" принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Выступал против специальной военной операции на Украине. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил Российской Федерации. Является проектом движения, включенного в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации", - объяснил Минюст.