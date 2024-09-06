Три белгородских населенных пункта атакованы ВСУ, пострадавших нет

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что села Тишанка и Новое Волоконского района, а также село Березовка Борисовского района подверглись атаке со стороны Украины, никто не пострадал.

"В Волоконовском районе в селе Тишанка в результате обстрела есть повреждения на линии электроснабжения. Без света временно остаются жители сел Тишанка, Новое и хуторов Бочанка, Верный, Григорьевка, Шаховка. В селе Новое дрон-камикадзе атаковал частное домовладение - выбиты окна и повреждены ворота", - написал Гладков в своем телеграм-канале вечером в пятницу.

Глава региона добавил, что в Борисовском районе в селе Березовка после атаки дрона-камикадзе выбиты окна частного дома, посечен забор.