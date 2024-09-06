Поиск

Три белгородских населенных пункта атакованы ВСУ, пострадавших нет

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что села Тишанка и Новое Волоконского района, а также село Березовка Борисовского района подверглись атаке со стороны Украины, никто не пострадал.

"В Волоконовском районе в селе Тишанка в результате обстрела есть повреждения на линии электроснабжения. Без света временно остаются жители сел Тишанка, Новое и хуторов Бочанка, Верный, Григорьевка, Шаховка. В селе Новое дрон-камикадзе атаковал частное домовладение - выбиты окна и повреждены ворота", - написал Гладков в своем телеграм-канале вечером в пятницу.

Глава региона добавил, что в Борисовском районе в селе Березовка после атаки дрона-камикадзе выбиты окна частного дома, посечен забор.

Белгородская область обстрелы дроны ВСУ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Источник заявил, что РФ продолжит наносить высокоточные удары по военным объектам Украины

Что произошло за день: пятница, 6 сентября

В Кремле отвергли обвинения Вашингтона во вмешательстве в выборы президента США

В Кремле отвергли обвинения Вашингтона во вмешательстве в выборы президента США

Минюст включил в реестр иноагентов Залину Маршенкулову

Минюст включил в реестр иноагентов Залину Маршенкулову

Мультипликатор Павел Мунтян заочно приговорен к восьми годам за фейки о ВС РФ

Мультипликатор Павел Мунтян заочно приговорен к восьми годам за фейки о ВС РФ

Ростехнадзор назвал причиной пожара на Омском НПЗ взрыв баллона при ремонте установки

Замкомандующего Ленинградским военным округом обвинили в особо крупной взятке

На певицу Монеточку завели дело за невыполнение требований закона об иноагентах

Дамбу Беломорканала в Карелии восстановили после размыва

"Татнефть" с июля заместила поставки "ЛУКОЙЛа" на НПЗ Словакии и Венгрии

"Татнефть" с июля заместила поставки "ЛУКОЙЛа" на НПЗ Словакии и Венгрии
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });