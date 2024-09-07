Три населенных пункта Белгородской области были атакованы ВСУ

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Три населенных пункта в Белгородской области подверглись атаке со стороны украинских войск, есть пострадавший, сообщил в субботу Вячеслав Гладков.

"В Шебекинском городском округе в поселке Шамино дрон атаковал автомобиль. Ранен мужчина. Пострадавшего в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями головы, груди, рук, ног и спины бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал он в своем телеграм-канале.

Гладков также сообщил, что в результате атаки БПЛА в селе Козьмодемьяновка пострадало ограждение частной собственности, а осколками были посечены три легковых автомобиля.

"В Белгородском районе на участке автодороги Никольское - Зиборовка FPV-дрон атаковал движущийся по дороге КамАЗ. Водитель не пострадал, транспортное средство повреждено", - написал губернатор.