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Падение БПЛА привело к детонации взрывоопасных объектов в Воронежской области

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - В Воронежской области из-за сбитого беспилотника возникло возгорание в Острогожском районе, вызвавшее детонацию взрывоопасных объектов, сообщил губернатор Александр Гусев.

"По предварительным данным, пострадавших нет. Однако в результате падения БПЛА возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы. Началась детонация" - написал Гусев в своем телеграм-канале в субботу.

Губернатор сообщил, что жителей одного села решено временно эвакуировать в соседний населенный пункт. На месте работают оперативные службы и представители администрации района.

Воронежская область беспилотник взрыв
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