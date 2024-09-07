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Несколько населенных пунктов Воронежской области будут эвакуированы

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что будет проводиться эвакуация в несколько населенных пунктов региона.

"Эвакуация будет проводиться в несколько населенных пунктов. О ее начале и порядке проведения жителям ближайшего к пожару села сообщат сотрудники оперативных служб" - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу.

Ранее губернатор сообщил, что падение беспилотника привело к детонации взрывоопасных объектов в Воронежской области.

Воронежская область эвакуация
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