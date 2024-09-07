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Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль села Калиново в ДНР

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Российские войска взяли под контроль село Калиново в ДНР, заявили в субботу в Минобороны.

"В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Калиново Донецкой народной республики", - говорится в сообщении министерства.

По данным ведомства, группировка нанесла поражение живой силе и технике 31-й, 53-й, 63-й, 100-й, 151-й механизированных, 142-й, 144-й, 152-й пехотных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Нелеповка, Николаевка, Полтавка, Димитров, Гродовка, Селидово, Мемрик и Галицыновка в ДНР.

"Отражены семь контратак штурмовых групп 32-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 2-й, 14-й бригад Нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины", - сказано в сообщении.

Потери вооруженных сил Украины в зоне действий группировки составили до 470 военнослужащих, боевые бронированные машины MaxxPro производства США и "Казак", четыре автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град" и десять гаубиц, сказали в министерстве.

"Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям "Иностранного легиона", 24-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 144-й пехотной, 10-й, 79-й, 80-й штурмовых, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ, 114-й и 119-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменское, Федоровка, Григоровка, Ступочки, Предтечино, Красногоровка, Максимильяновка и Катериновка Донецкой народной республики", - заявили в военном ведомстве.

На этом участке ВСУ потеряли до 810 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, самоходную пушку "Пион", десять гаубиц и полевой склад боеприпасов, сообщили военные.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 23-й, 43-й, 44-й, 67-й механизированных, 143-й пехотной бригад ВСУ, 110-й, 117-й бригад теробороны и 12-й бригады спецназначения "Азов" (запрещен в России - ИФ) в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Табаевка, Ковшаровка, Лозовая Харьковской области, Макеевка, Невское Луганской народной республики, Торское Донецкой народной республики и Серебрянского лесничества", - сказано в сообщении Минобороны.

Кроме того, группировка отразила восемь контратак штурмовых групп 115-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 1-й бригады Нацгвардии.

Здесь украинская армия потеряла до 450 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину "Казак", шесть пикапов, девять гаубиц. Помимо того, были уничтожены станции радиоэлектронной борьбы "Анклав", "Квертус" и пять полевых складов боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 102-й и 105-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Пречистовка, Ровнополь Донецкой народной республики и Дорожнянка Запорожской области", - сообщили в Минобороны РФ.

На этом участке фронта, по данным ведомства, ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, два автомобиля, гаубицу, станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

"Подразделениями группировки войск "Север" на Брянском, липцовском и волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 34-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Глубокое, Старица и Волчанск Харьковской области", - говорится в сообщении министерства.

Как сказали в ведомстве, армия Украины потеряла здесь до 65 до военнослужащих и две гаубицы.

Хроника 24 февраля 2022 года – 07 сентября 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ ДНР Калиново
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