Военные РФ нанесли удары по цехам по производству компонентов для ракет и дронов ВСУ

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны России заявило об ударах по украинским предприятиям, которые производят компоненты для оперативно-тактических ракет и реактивных беспилотников.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ поражены цеха по производству компонентов для оперативно-тактических ракет "Гром-2" и реактивных беспилотных летательных аппаратов "Паляница", - говорится в сообщении ведомства.

По его данным, в течение минувших суток также нанесены удары по складам иностранного ракетно-артиллерийского вооружения, узлу спутниковой телекоммуникационной связи ВСУ, инфраструктуре военного аэродрома.

Как сказано в сообщении, "поражены скопления живой силы и военной техники противника в 139 районах".