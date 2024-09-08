Ракету с пилотируемым кораблем "Союз МС-26" установили на стартовом столе Байконура

Фото: сайт "Роскосмоса"

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Ракету-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-26" установили на стартовом столе космодрома Байконур, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Ракету транспортировали из монтажно-испытательного корпуса и установили на стартовый комплекс 31-й площадки космодрома Байконур.

После установки ракеты в вертикальное положение специалисты предприятия "Роскосмоса" продолжили её подготовку к пуску.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-26" к Международной космической станции (МКС) намечается на 11 сентября в 19:23 по московскому времени. В его экипаж входят космонавты "Роскосмоса" Алексей Овчинин, Иван Вагнер и астронавт NASA Дональд Петтит.

Корабль также доставит на станцию около 130 кг грузов, в том числе аппаратуру для проведения научных экспериментов, личные вещи космонавтов, фото- и видеоаппаратуру.

Астронавт NASA Петтит отправляется к МКС по соглашению о перекрестных полетах между РФ и США.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

В декабре 2023 года в "Роскосмосе" сообщили о продлении соглашения с NASA до 2025 года. Как сказал "Интерфаксу" исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев, дополнительное соглашение подразумевает проведение еще двух перекрестных полетов на МКС до 2025 года.

В настоящее время на станции продолжают работать космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Николай Чуб и астронавт NASA Трейси Дайсон, прибывшие на МКС на российском космическом корабле "Союз МС", экипаж миссии Crew-8 - космонавт "Роскосмоса" Александр Гребенкин и астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Дженнет Эппс. Кроме того, на МКС продолжают находиться прибывшие в начале июня в рамках тестового полета нового американского многоразового корабля Starliner астронавты NASA Бэрри Уилмор и Сунита Уильямс.