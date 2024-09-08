Голосование на выборах завершилось во всех регионах России

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Избирательные участки во всех 83 регионах России, где проходили выборы различного уровня, закрылись.

Как сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, по явке избирателей на выборах высших должностных лиц лидирует Кемеровская область (Кузбасс), там явка составила почти 60%, а также Республика Башкортостан с явкой 55%.

Около 3,5 млн человек отдали свой голос с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в 26 регионах России, сообщила ранее Памфилова.

По ее словам, в период с 5 сентября было заблокировано примерно 150 тыс. воздействий на портал Центризбиркома России; около 3 тыс. из них - воздействия высокого уровня критичности.

Кроме того, Памфилова сообщила, что 66 избирательных бюллетеней в двух регионах России, где проходят выборы, признаны недействительными. Это Алтай и Челябинская область.

На выборах депутатов в Мосгордуму проголосовали свыше 3 млн жителей столицы, большая часть из них голосовала электронно, сообщила председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Ольга Кириллова.

По ее словам, на выборах в столице с помощью бумажных бюллетеней проголосовали более 142 тыс. избирателей.

С 6 по 8 сентября в России прошло более 4 тыс. избирательных кампаний в 83 регионах страны. Проводились выборы различного уровня, в том числе прямые выборы губернаторов 21 региона РФ, выборы депутатов Мосгордумы, а также довыборы депутатов Госдумы по трем вакантным одномандатным округам (в Республике Хакасия, Брянской и Ростовской областях).

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на федеральной платформе применялось как на региональных, так и на муниципальных выборах в 25 субъектах, расположенных в шести часовых поясах. В шести регионах ДЭГ проводился впервые - это Республики Алтай, Коми, Марий Эл, Чеченская Республика, а также Костромская и Смоленская области. Также электронное голосование применялось в Москве на региональной платформе.