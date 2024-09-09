Губернатором Курганской области избран Шумков по итогам обработки 100% протоколов

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Стали известны предварительные итоги губернаторских выборов в Курганской области, побеждает действующий глава региона, сообщает пресс-служба полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева.

"Вадим Шумков набирает 85,17 процента голосов на выборах губернатора Курганской области после обработки 100 процентов протоколов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на выборах губернатора в соседней Челябинской области победил Алексей Текслер, возглавляющий регион. Он набрал 81,28 процента голосов.