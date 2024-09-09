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Текслер победил на выборах губернатора Челябинской области

Губернатор улучшил результат своих первых выборов более чем на 10%

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Челябинской области Алексей Текслер одерживает победу на выборах главы региона с результатом 81,28% по итогам обработки 100% протоколов, сообщает пресс-служба облизбиркома в понедельник.

На своих первых выборах в 2019 году действующий глава региона получил поддержку 69,31% избирателей.

На втором месте - лидер регионального отделения ЛДПР Виталий Пашин с 9,42% голосов (8,84% - в 2019 году), на третьем - кандидат от КПРФ, депутат Челябинской гордумы Эльдар Гильмутдинов с 5,27% (пять лет назад кандидат от КПРФ получил 12,04%), на последнем - заместитель председателя партии "Зеленая альтернатива" Степан Соловьев с 2,17% голосов.

Явка по региону составила около 42% против 45% в 2019 году.

Алексей Текслер Челябинская область Челябинская гордума
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