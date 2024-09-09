Явка на региональных выборах в РФ составила 47%

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Более 27 млн избирателей приняли участие в выборах различного уровня в Единый день голосования, это около 47% граждан с избирательным правом, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

"Приняли участие (в выборах - ИФ) более 27 млн избирателей, это 47% от общего числа граждан, которые обладают активным избирательным правом", - сказала Памфилова на брифинге в понедельник.

По ее словам, в ГАС "Выборы" введено более 85 тыс. протоколов об итогах голосования, "то есть это свыше 99%".

С 6 по 8 сентября в России прошло более 4 тыс. избирательных кампаний в 83 регионах страны. Проводились выборы различного уровня, в том числе прямые выборы губернаторов 21 региона РФ, выборы депутатов Мосгордумы, а также довыборы депутатов Госдумы по трем вакантным одномандатным округам (в Хакасии, Брянской и Ростовской областях).