В Кремле отметили образцовое проведение сентябрьских выборов

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Попытки оказать влияние на внутриполитический ландшафт России продолжаются, но принимаемые в стране меры позволили провести воскресные выборы образцово, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Очевидно, что из-за рубежа попытки оказать влияние в целом на наш внутриполитический ландшафт продолжаются и в электронном виде, и в ином виде. Но сейчас, конечно, благодаря заранее принимавшимся мерам эти возможности этих сил из-за границы что-либо здесь сделать существенно сужены", - сказал он.

"Все-таки мы страхуем наш внутриполитический ландшафт от иностранного влияния. Поэтому можно сказать, что выборы состоялись, они прошли, наверное, образцово и прозрачно, понятно и в соответствии с действующими правилами", - отметил Песков.

С 6 по 8 сентября в России прошло более 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах. Проводились выборы различного уровня, в том числе прямые выборы губернаторов, выборы депутатов Мосгордумы, а также довыборы депутатов Госдумы по трем вакантным одномандатным округам (в Хакасии, Брянской и Ростовской областях).

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что общая явка на выборах составила около 47%.