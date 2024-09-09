В Кремле не видят предпосылок для мирного урегулирования на Украине

Дмитрий Песков

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Предпосылки мирного урегулирования на Украине пока не просматриваются, в Кремле не видят заявлений по этому поводу со стороны США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, то пока какие-то очертания фактически не прослеживаются", - сказал он журналистам, комментируя слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что сейчас подходящий момент для мирного урегулирования конфликта на Украине.

"Мы слышим разные заявления из европейских стран, но мы не видим на этот счет заявлений, собственно, из той страны, которая дирижирует всем этим процессом, дирижирует коллективным Западом", - добавил представитель Кремля.

В Кремле заявили, что, как правило, не отмахиваются заранее от каких-либо мирных инициатив по украинскому урегулированию, но сначала хотели бы узнать о деталях так называемого мирного плана Шольца.

"Мы заранее не отмахиваемся ни от каких планов, но нужно понимать, о чем идет речь", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, что Кремлю известно об инициативе и каково отношение к ней.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что готовится некий проект по украинскому урегулированию по инициативе канцлера Шольца.

Касаясь этих сведений, представитель Кремля отметил: "Мы сами узнали об этом из СМИ, о том, что якобы идет подготовка некоего плана. Мы не знаем, о каких деталях там может идти речь".