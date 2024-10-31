Песков заявил, что Киев хочет максимально втянуть Запад в конфликт на Украине

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Мирные планы Киева, включающие запросы на поставку различных вооружений, сводятся к максимальному затягиванию стран Запада в конфликт, считают в Кремле.

"Судя по всему, все планы мира, все планы победы - секретные, не секретные - они все сводятся к тому, чтобы как можно скорее Киеву затянуть полностью, по уши в войну страны Запада - и узаконить это", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в четверг.

Так Песков ответил на просьбу прокомментировать информацию о возможном запросе Украины на поставку ракет "Томагавк".

По словам представителя Кремля, "собственно, все ухищрения (со стороны украинских властей - ИФ) имеют вот такую конечную цель (затянуть Запад в конфликт - ИФ). "Вот так мы к этому и относимся", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Как отметил Песков, "динамика на фронтах вполне понятна и очевидна" и "на фоне этой динамики, конечно, киевский режим начинает проявлять изрядную нервозность". "Ее все хорошо видят. И у нас в стране, и в западных странах эту динамику констатируют", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что один из секретных пунктов "плана победы", который президент Украины Владимир Зеленский представил в октябре, содержал запрос на поставку ракет "Томагавк" (Tomahawk). Власти США посчитали эту просьбу невыполнимой, писала газета.