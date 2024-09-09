Кремль пока не видит повода для интервью Путина Гершковичу

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле сейчас не заинтересованы в интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Эвану Гершковичу, для него нет повода, заявил на брифинге пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Для того, чтобы было интервью зарубежным СМИ - и конкретно каким-то, - нам нужно иметь повод. Пока такого повода мы не видим", - сказал он.

Корреспондент The Wall Street Journal Гершкович был осужден в России за шпионаж и передан США в рамках обмена заключенными летом 2024 года. Обмену предшествовало прошение о помиловании, поданное Гершковичем, в котором он, как писала WSJ, предложил президенту России взять у него интервью.

2 августа Песков говорил, что Кремль готов рассмотреть просьбу об интервью представителя любого зарубежного СМИ, в том числе Гершковича.