Поиск

Состоялся обмен 26 освобожденных из тюрем РФ и стран Запада в аэропорту Анкары

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В обмене заключенными между Россией и Западом в аэропорту Анкары участвуют 26 человек, сообщает турецкий телеканал NTV.

Среди обменянных в аэропорту "Эсенбога" 26 заключенных, включая журналистов и военных, говорится в бегущей строке в прямом эфире телеканала.

В их числе американский журналист Эван Гершкович.

В телеэфире показывают, как участники обмена покидают бизнес-джеты в сопровождении людей в штатском. На участниках обмена нет наручников. В руках у многих из них сумки.

С российской стороны, по словам корреспондента телеканала, в обмене участвует в том числе Илья Яшин (признан Минюстом РФ иноагентом), Эван Гершкович, Пол Уилан.

России будет передан, в частности, осужденный в Германии Вадим Красиков.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Гершковича и Уилана вывозят за пределы РФ в рамках обмена заключенными между Соединенными Штатами и Россией. Кроме того, по данным агентства, Москва в рамках обмена освободит оппозиционера и журналиста Владимира Кара-Мурзу (признан в России иноагентом), осужденного в РФ за госизмену.

CBS News со ссылкой на источники сообщал, что отбывающий в Германии пожизненный срок Вадим Красиков и осужденная в РФ журналистка Алсу Курмашева (журналистка признанного иноагентом СМИ "Радио Свободная Европа / Радио Свобода"), как ожидается, станут частью масштабной сделки по обмену заключенными.

Анкара Эван Гершкович Турция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

CBS узнал, что Алсу Курмашева и Вадим Красиков включены в сделку по обмену

CBS сообщил, что обмен заключенными между РФ и Западом затронет 24 человека

CBS сообщил, что обмен заключенными между РФ и Западом затронет 24 человека

Эстония c 8 августа вводит полный таможенный контроль на границе с Россией

Эстония c 8 августа вводит полный таможенный контроль на границе с Россией

Молдавия в августе не планирует покупку газа у "Газпрома"

Молдавия в августе не планирует покупку газа у "Газпрома"
Дипломатическое противостояние

Молдавия объявила о высылке одного из дипломатов посольства РФ в Кишиневе

Молдавия объявила о высылке одного из дипломатов посольства РФ в Кишиневе

Fox News сообщил, что осужденный в РФ Гершкович может вскоре вернуться в США

В Грузии вступил в силу закон об иноагентах

В Грузии вступил в силу закон об иноагентах

Что случилось этой ночью: четверг, 1 августа

Фондовые индексы США завершили торги ростом на заявлениях Пауэлла

Фондовые индексы США завершили торги ростом на заявлениях Пауэлла
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });