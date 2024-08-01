Состоялся обмен 26 освобожденных из тюрем РФ и стран Запада в аэропорту Анкары

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В обмене заключенными между Россией и Западом в аэропорту Анкары участвуют 26 человек, сообщает турецкий телеканал NTV.

Среди обменянных в аэропорту "Эсенбога" 26 заключенных, включая журналистов и военных, говорится в бегущей строке в прямом эфире телеканала.

В их числе американский журналист Эван Гершкович.

В телеэфире показывают, как участники обмена покидают бизнес-джеты в сопровождении людей в штатском. На участниках обмена нет наручников. В руках у многих из них сумки.

С российской стороны, по словам корреспондента телеканала, в обмене участвует в том числе Илья Яшин (признан Минюстом РФ иноагентом), Эван Гершкович, Пол Уилан.

России будет передан, в частности, осужденный в Германии Вадим Красиков.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Гершковича и Уилана вывозят за пределы РФ в рамках обмена заключенными между Соединенными Штатами и Россией. Кроме того, по данным агентства, Москва в рамках обмена освободит оппозиционера и журналиста Владимира Кара-Мурзу (признан в России иноагентом), осужденного в РФ за госизмену.

CBS News со ссылкой на источники сообщал, что отбывающий в Германии пожизненный срок Вадим Красиков и осужденная в РФ журналистка Алсу Курмашева (журналистка признанного иноагентом СМИ "Радио Свободная Европа / Радио Свобода"), как ожидается, станут частью масштабной сделки по обмену заключенными.