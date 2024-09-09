На выборах в регионах РФ недействительными признаны 1545 бюллетеней из 27 млн

Ни на одном из участков выборы не были признаны недействительными

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - На 12 участках в восьми субъектах РФ недействительными признаны более 1,5 тыс. из 27 млн выданных бюллетеней, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

"В восьми субъектах РФ - в республиках Алтай, Бурятия и Марий Эл, в Красноярском и Хабаровском краях, в Воронежской и Челябинской области, в Санкт-Петербурге - на 12 избирательных участках недействительными признаны 1 545 избирательных бюллетеней. (...) Из 27 млн выданных бюллетеней", - сказала Памфилова на заседании ЦИК России.

По словам Памфиловой, "это небольшая величина". "Но это не значит, что мы к этому не должны подходить серьезно", - отметила она.

В то же время, сообщила глава ЦИК, пока ни на одном из участков итоги не были отменены.

"На текущий момент, подчеркиваю, на всех уровнях выборов случаев признания итогов голосования недействительными на избирательных участках нет", - сказала Памфилова.

При этом она напомнила, что итоги выборов ЦИК подведет 11 сентября.

"Я коллегам сказала, что не надо затягивать, но не торопитесь: пока не рассмотрите все жалобы, все обращения, где есть основания и аргументы о том, что-то не так. Внимательно, оперативно рассмотрите с участием заявителя, примите объективные решения. И по итогам рассмотрения всех обращений - тогда только принимайте решение. И тогда будет полная картина, и, конечно, мы до вас доведем", - сказала Памфилова.

Глава ЦИК уточнила причины, по которым бюллетени были признаны недействительными.

В Бурятии и Челябинской области были зафиксированы нарушение порядка при проведении голосования вне помещений для голосования. Превышение числа избирательных бюллетеней, извлеченных из переносного ящика для голосования относительно количества указанных в выписке из реестра избирателей отмечено в республике Алтай, Марий Эл, в Красноярском и Хабаровском краях. Еще одной причиной признания бюллетеней недействительными стала их выдача вне помещения избирателям, которые ранее не подали соответствующие заявления, в Хабаровском крае. Извлечение из сейф-пакета большего числа бюллетеней, чем было указано в акте, стало поводом для признания их недействительными в Марий Эл.

Кроме того, причинами стали нарушение порядка уведомления наблюдателей о проведении голосования вне помещения - в Воронежской области, нарушение порядка работы с сейф-пакетом - в Санкт-Петербурге, а также выдача избирательного бюллетеня без предъявления избирателем паспорта - один случай в Санкт-Петербурге, добавила Памфилова.

"Можете оценить и качество работы, и проверок, и насколько система прозрачна, что все моментально, оперативно выявляется, принимаются меры", - сказала глава ЦИК.

По словам Памфиловой, всего 0,3% или 60 из более чем 33 тыс. обращений в справочный центр ЦИК содержали информацию о возможных нарушениях на выборах.

С 6 по 8 сентября в России прошло более 4 тыс. избирательных кампаний в 83 регионах страны. Проводились выборы различного уровня, в том числе прямые выборы губернаторов 21 региона РФ, выборы депутатов Мосгордумы, а также довыборы депутатов Госдумы по трем вакантным одномандатным округам (в Республике Хакасия, Брянской и Ростовской областях).