Минобороны РФ сообщило об отражении трех атак ВСУ на курском направлении

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили об отражении за сутки трех атак ВСУ в направлении населенных пунктов Михайловка, Черкасская Конопелька и 10-й Октябрь в Курской области.

"Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены три атаки противника в направлении населенных пунктов Михайловка, Черкасская Конопелька и 10-й Октябрь", - говорится в сообщении ведомства в понедельник.

По данным министерства обороны РФ, также сорваны попытки атак ВСУ в направлении населенных пунктов Малая Локня, Коренево, Кремяное и Мартыновка Курской области.

"Ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й и 61-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовых, 92-й штурмовой, 152-й егерской бригад и 1004-й бригады охраны в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Внезапное, Гуево, Казачья Локня, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Новая Сорочина, Новоивановка, Обуховка, Свердликово и Снагость", - сообщили в Минобороны РФ.

Российские военные нанесли удар по скоплению живой силы ВСУ в лесном массиве в приграничном районе Курской области.

"Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" было обнаружено скопление живой силы ВСУ в лесном массиве в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.

По словам военных, обнаруженные цели были уничтожены артиллерией группировки войск "Север".

"В режиме реального времени средствами объективного контроля фиксировалось уничтожение мест временного размещения личного состава противника", - сказали в Минобороны РФ.

Российские военные сообщили, что нанесены удары по резервам 11 бригад украинских сил в Сумской области.

"Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения иностранных наемников в Сумской области и резервов 22-й и 41-й механизированных, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 1-ой бригады президента, а также 101-й, 103-й, 107-й, 119-й, 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных Пунктов Белополье, Беловоды, Бояро-Лежачи, Басовка, Глухов, Кондратовка, Локня, Свесса, Владимировка, Первомайское, Сумы, Юнаковка и Ямполь",- сообщили в Минобороны РФ.