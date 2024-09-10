Шойгу исключил переговоры с Украиной до вытеснения ВСУ с российской территории

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Переговоры с Украиной невозможны до тех пор, пока ВСУ не будут выдавлены с российской территории, заявил телеканалу "Россия-24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу.

"До тех пор, пока мы не выкинем их с нашей территории, мы, естественно, ни о каких переговорах с ними речи вести не будем", - сказал он.

По его данным, при атаке на Курскую область ВСУ ставили цель захватить атомную станцию.

"Стремление осуществить ядерный террор в отношении Курской атомной станции - это не что иное, как такой верхний уровень терроризма, я бы сказал", - отметил Шойгу.

"То есть желание и стремление было двигаться туда и взять Курскую атомную станцию. Это, к счастью, не удалось", - добавил он.