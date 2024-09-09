СКР возбудил дело против двух солдат ВСУ, попавших в плен в Курской области

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении дела по статьям о покушении на убийство, теракте, незаконном пересечении госграницы и мародерстве в отношении двух военнослужащих украинской армии, попавших в плен в Курской области.

"Главным военным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении солдат 61 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины 36-летнего Виталия Панченко и 30-летнего Ивана Дмитракова", - заявили в ведомстве.

Военные ВСУ подозреваются в преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 30 и п.п. "а", "б", "е", "ж" и "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц, в том числе в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, совершенное организованной группой общеопасным способом, по мотивам ненависти или вражды), п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный организованной группой и повлекший причинение смерти человеку), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконное ношение оружия и боеприпасов, совершенное организованной группой), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконное ношение взрывчатых веществ, совершенное организованной группой), ч. 4 ст. 222.2 УК РФ (незаконное ношение крупнокалиберного огнестрельного оружия, совершенное организованной группой), ст. 317 УК РФ (посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов), ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни, в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, совершенное организованной группой).

"Кроме того, Панченко также подозревается в совершении преступлений, предусмотренных пп. "а" и "в" ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное организованной группой, повлекшее тяжкие последствия), пп. "а", "б" и "в" ч. 4 ст. 356.1 УК РФ (мародерство, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, соединенное с угрозой убийства или причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего)", - заявили в СК РФ.

По данным следствия, 7 августа Панченко и Дмитраков, вооруженные автоматическим стрелковым и крупнокалиберным огнестрельным оружием, с использованием взрывных устройств, а также военной техники, незаконно пересекли госграницу РФ. "Находясь на территории нашей страны, в целях устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов государственной власти, указанные лица неоднократно открывали огонь на поражение, как по российским военнослужащим, так и по мирному населению", - сообщил СКР.

Кроме того, добавили в ведомстве, Панченко, "действуя совместно с другими украинскими военнослужащими, применяя физическую силу и угрожая оружием, поместил трех граждан Российской Федерации против их воли в кузов грузового автомобиля, после чего они были вывезены на территорию Украины".

"Повторно нарушив государственную границу, Панченко, наряду с другими военнослужащими Украины, действуя из корыстной заинтересованности, не вызванной необходимостью, безвозмездно изъял продукты питания из продовольственного магазина в городе Судже Курской области", - информирует ведомство.

В СКР сообщили, что в ходе боев Панченко и Дмитраков были взяты в плен и переданы следственным органам.

"В настоящее время в отношении указанных лиц выполняются следственные и процессуальные действия", - сказали в ведомстве.