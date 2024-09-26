СКР признал 8 тысяч жителей Курской области потерпевшими в результате вторжения ВСУ

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Потерпевшими от вторжения украинских войск в Курскую область признаны свыше 8 тысяч россиян, сообщили в Следственном комитете России. Эти данные были приведены на совещании, которое председатель СКР Александр Бастрыкин провел в Донецке

"Председателю СК России доложено о работе с пострадавшими в результате агрессии киевского режима на территории Курской области. В пунктах временного размещения беженцев следователями допрошены и признаны в качестве потерпевших более 8 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Как установили в ведомстве, "зафиксированы факты целенаправленного применения украинскими боевиками FPV-дронов и крупнокалиберных пулеметов в отношении мирных жителей Курской области".

По данным СКР, с 2014 года "возбуждено свыше 5300 дел в отношении представителей военного и политического руководства киевского режима, членов радикальных националистических объединений, а также представителей силовых структур".

"На сегодняшний день завершено предварительное следствие по 355 уголовным делам в отношении 496 обвиняемых. По результатам рассмотрения уголовных дел судом в отношении 412 лиц вынесены обвинительные приговоры, 32 из них назначено пожизненное заключение", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что "к уголовной ответственности привлечены 785 иностранных наемников, принимавших участие в боевых действиях на стороне ВСУ за денежное вознаграждение".

В Судебно-экспертном центре СК России продолжается работа по установлению ущерба, нанесенного действиями Украины населенным пунктам новых регионов и приграничных областей России. "В 2024 году экспертами СЭЦ проведено свыше 700 комплексных оценочных строительно-технических экспертиз, в рамках которых исследовано более 3 тысяч зданий и объектов инфраструктуры, их восстановительная стоимость составила более 7, 5 млрд рублей", - сообщили в СКР.