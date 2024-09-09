Парламентские партии подвели итоги Единого дня голосования

Женщина голосует на избирательном участке в Санкт-Петербурге Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Представители парламентской оппозиции от КПРФ и от ЛДПР, подводя итоги Единого дня голосования, заявили, что являются второй политической силой в РФ после "Единой России", при этом лидер коммунистов посетовал на низкую явку.

КПРФ

Первый зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил на пресс-конференции в понедельник: "Наша партия подтвердила безусловное второе место".

Вместе с тем он посетовал, что с выборов было снято много кандидатов от КПРФ, а в регионах с традиционной высокой поддержкой КПРФ кандидатов от партии не допустили до выборов, включив "муниципальный фильтр". В частности, это коснулось Петербурга, республики Алтай.

Афонин считает, что избирательное законодательство нужно менять.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что "такой низкой явки давно не было, это значит, что граждане протестуют ногами". "Мы считаем, что надо срочно исправлять ситуацию. Никакого контроля за выборами нет", - сказал председатель ЦК КПРФ.

Он выразил надежду, что президент РФ соберет представителей думских партий для того, чтобы обсудить итоги выборов.

В свою очередь зампредседателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков сообщил, что 25 октября состоится пленум партии.

ЛДПР

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в понедельник также заявил, что результаты прошедших в РФ выборов позволяют говорить о партии как о второй в стране политической силе.

"Это - убедительный, серьезный результат, кое-где он даже больше, нежели мы предполагали. По Москве и Санкт-Петербургу очень серьезные итоги выборной кампании", - сказал Слуцкий в понедельник на пресс-конференции.

Он считает, что ЛДПР - "действительно, вторая политическая сила в стране".

ЛДПР, по словам Слуцкого, выдвинула на ЕДГ-24 "самое большое количество кандидатов на выборы всех уровней, порядка 11 тыс. человек, и в этом плане в полтора раза обошла КПРФ, в два раза "Справедливую Россию" и в три "Новых людей".

Слуцкий сообщил, что в конце сентября будет проведен "партийный мини-съезд, который будет посвящен в том числе итогам выборной кампании", а в декабре - очередной съезд партии, посвященный 35-летнему юбилею ЛДПР.

"Справедливая Россия - За правду"

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов, подводя итоги выборов в понедельник на пресс-конференции, заявил, что партия заняла третье место по числу полученных мандатов на выборах в региональные заксобрания - 22 мандата. По его словам, это третий результат после "Единой России" и КПРФ".

Также Миронов сообщил, что по результатам выборов в городские заксобрания партия заняла второе место, получив 21 мандат.

В целом он высказал замечания в связи с проведением выборов, в частности, в Санкт-Петербурге.

"Новые люди"

Руководитель "Новых людей" Алексей Нечаев по итогам выборов отметил, что от партии в целом избрались 123 депутата.

"В этом году у нас было 10 кандидатов в губернаторы, это новая ступень, и хоть это сложное дело - избираться в губернаторы, - но все коллеги проявили себя очень хорошо", - сказал Нечаев на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, в двух регионах кандидаты в губернаторы от "Новых людей" взяли третье место в Оренбургской области и на Сахалине. При этом "важно не место, а то, что удалось наши идеи донести до избирателей и много чего сделать в процессе выборов"

"На выборах в региональные парламенты у нас прошло восемь депутатов: по два депутата в Севастополе и в Татарстане, по одному в Волгоградской области, Хабаровском крае и в Тыве, а также в Мосгордуму прошел Александр Даванков. В гордумы прошло 19 депутатов", - сообщил Нечаев.

Он заявил о готовности открывать отделения партии в ряде регионов России, где их еще нет, например, в республике Алтай.