Что произошло за день: понедельник, 9 сентября

Итоги Единого дня голосования, крушение самолета-амфибии в Подмосковье, последствия тайфуна "Яги"

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Более 27 млн избирателей приняли участие в выборах в Единый день голосования - это около 47% людей с правом голоса. Недействительными признаны 1545 бюллетеней. В Кремле сказали, что выборы прошли "образцово и прозрачно". По итогам голосования представители КПРФ и ЛДПР заявили, что являются второй политической силой в РФ после "Единой России".

- "Единая Россия" получает 38 из 45 мандатов в Мосгордуме, КПРФ - три места, "Справедливой Россия - За правду" и "Новые люди" - по одному, самовыдвиженцы - два места.

- Александр Беглов победил на выборах главы Санкт-Петербурга, получив 59,8% голосов.

- Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман приглашен саммит БРИКС в Казани, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи в Эр-Рияде.

- Акционеры агрохолдинга "Русагро" не одобрили решение о редомициляции в РФ. Ранее суд приостановил корпоративные права Ros Agro Plc в отношении российской дочерней структуры - ПАО "Группа "Русагро".

- Самолет-амфибия разбился под Рузой в Московской области, погибли два человека. Возбуждено уголовное дело.

- Во Вьетнаме из-за тайфуна "Яги" погибли 59 человек и 229 пострадали. На китайском острове Хайнань тайфун повредил аэропорт, рейсы были приостановлены 7 сентября, в результате не менее 200 российских туристов не смогли вылететь домой вовремя.

- Принцесса Уэльская Кэтрин завершила курс химиотерапии от рака и возобновит участие в некоторых публичных мероприятиях.