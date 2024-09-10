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Минобороны РФ заявило о нейтрализации за ночь 144 дронов ВСУ

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные нейтрализовали за ночь 144 украинских беспилотника, из них половина - над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ во вторник.

72 украинских беспилотника уничтожено и перехвачено над Брянской областью, 20 - над Московской, 14 - над Курской, 13 - над Тульской, говорится в сообщении.

Еще восемь дронов ВСУ нейтрализовано над Белгородской областью, семь - над Калужской, пять - над Воронежской, четыре - над Липецкой области, один - над Орловской.

Минобороны РФ беспилотники ВСУ
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