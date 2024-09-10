Аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" возобновили работу

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" возобновили работу после ограничений, которые вводили ранее утром, сообщила Росавиация.

Ограничения на прием и отправку самолетов отменили в 7:58 по московскому времени.

Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. "Внуково" и "Домодедово" прерывали работу с 01:17, "Жуковский" - с 01:46.

Кроме того, с 7 утра была ограничена работа аэропорта Казани.