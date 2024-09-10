По факту гибели людей на пожаре на месторождении "ННК-Оренбургнефтегаза" возбуждено дело

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В Оренбургской области по факту гибели двух человек из-за пожара на нефтепроводе Гаршинского месторождения возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

"Расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее гибель двух или более лиц), по факту возгорания на нефтепроводе в Курманаевском районе, в результате которого погибли два человека и несколько пострадали", - говорится в сообщении.

По версии следствия, пожар начался 9 сентября при ведении ремонтных работ по устранению порыва нефтепровода. Следователи работают на месте происшествия.

"В рамках расследуемого уголовного дела предстоит дать процессуальную оценку действиям должностных лиц, ответственных за соблюдение правил промышленной безопасности при производстве работ на опасном объекте", - говорится в сообщении.

В Курманаевском районе в 7 км от поселка Гаршино произошла разгерметизация подземного нефтепровода низкого давления "Гаршино-Ростошинский", начался пожар. Пожар потушили, площадь возгорания составила 150 кв. метров, нефтепровод перекрыли.

Трех человек с ожогами доставили в больницу.

В региональном управлении МЧС сообщили, что нефтепровод принадлежит "ННК-Оренбургнефтегазу".

"ННК-Оренбургнефтегаз" (дочерняя структура "Независимой нефтегазовой компании" Эдуарда Худайнатова) распоряжается 61 участком углеводородного сырья. 56 из них расположены в Оренбургской области, 3 - в Самарской и 2 - в Саратовской.