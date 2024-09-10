В Оренбуржье при пожаре на нефтепроводе на Гаршинском месторождении погибли двое

Еще три человека госпитализированы, пожар потушен

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В Курманаевском районе Оренбургской области произошел пожар на нефтепроводе, погибли два человека, сообщила прокуратура региона.

В пресс-службе регионального Минздрава "Интерфаксу" сообщили, что три человека госпитализированы в медучреждения. Двое из них в тяжелом состоянии, один - в состоянии средней тяжести.

Горевший нефтепровод принадлежит "ННК-Оренбургнефтегаз", сообщило областное управление МЧС.

В пресс-службе регионального правительства агентству сообщили, что пожар потушили, площадь возгорания составила 150 кв. метров. Разгерметизация подземного нефтепровода низкого давления "Гаршино-Ростошинский" произошла в 7 км от поселка Гаршино. После разгерметизации произошло возгорание.

По данным властей, угрозы поселку нет. Превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ нет.

"Нефтепровод перекрыт, распространения розлива нефтепродукта нет", - говорится в сообщении.

Прокуратура Курманаевского района проводит проверку случившегося.

"ННК-Оренбургнефтегаз" (дочерняя структура "Независимой нефтегазовой компании" Эдуарда Худайнатова) распоряжается 61 участком углеводородного сырья. 56 из них расположены в Оренбургской области, 3 - в Самарской и 2 - в Саратовской.