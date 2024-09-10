МВД Якутии уточнило данные о пострадавших в ДТП с автобусом

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В Якутии в аварии автобуса на трассе "Лена" погибли три человека, а травмы получили еще 32, а не 11, как сообщалось ранее. Данные о пострадавших уточнило МВД Республики.

"По предварительным данным, пассажирский автобус съехал с трассы, в салоне находились 35 человек, включая водителя. Среди пассажиров несовершеннолетние отсутствовали. В результате происшествия трое погибли, 32 пассажира получили различные телесные повреждения", - говорится в сообщении.

По данным УМВД, автобус направлялся в город Алдан из аэропорта города Чульман Нерюнгринского района.

Ранее сообщалось о трех погибших и 11 пострадавших.

Авария произошла во вторник на 520-м километре трассы "Лена" по направлению Нерюнгри - Якутск, на перевале Тит, автобус съехал с дороги и перевернулся.