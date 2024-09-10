Число погибших в ДТП с автобусом в Якутии увеличилось до четырех человек

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Четыре человека погибли в автоаварии на трассе "Лена" в Якутии, где перевернулся пассажирский автобус, заявили во вторник в региональном главке МЧС России.

"По уточненной информации, пострадали 34 человека, в том числе четверо погибли. Для выяснения обстоятельств происшествия на месте работает следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о трех погибших и 32 пострадавших, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

ДТП произошло во вторник на 520-м километре трассы "Лена" по направлению Нерюнгри - Якутск, на перевале Тит, автобус съехал с дороги и перевернулся. В салоне находились 35 человек (все взрослые).