Утратившим имущество жителям курского приграничья выделят до 150 тыс. руб.

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Жители приграничных районов Курской области смогут претендовать на получение помощи в размере от 75 тыс. до 150 тыс. рублей из-за утраты имущества, сообщил глава региона Алексей Смирнов.

"Решением оперштаба в связи с введением на территории региона чрезвычайной ситуации пострадавшие, которые попали в зону ЧС, при утрате имущества первой необходимости имеют право подать заявление на получение финансовой помощи в размере 75 тыс. или 150 тыс. рублей на каждого человека в зависимости от степени утраты", - написал он в своем телеграм-канале во вторник.

Это касается в первую очередь девяти муниципальных образований, из которых по решению оперштаба временно отселили жителей.

Смирнов отметил, что в Большесолдатском, Суджанском, Кореневском и Глушковском районах министерством обороны определены границы территорий, где проведение работы оценочных комиссий на данный момент невозможно.

"В этих районах, а также в других населённых пунктах, список которых будет утверждён оперативным штабом, принята упрощённая процедура получения финансовой помощи в размере 150 тыс. рублей. Решение примут на основании заключения комиссии, состоящей из представителей муниципалитетов, МЧС и УМВД", - добавил глава региона.

9 августа МЧС РФ сообщило, что из-за атаки со стороны ВСУ ситуация в Курской области отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера.

10 августа Национальный антитеррористический комитет сообщил о введении в Курской, Белгородской и Брянской областях режима контртеррористической операции (КТО).