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Белгородский губернатор опроверг информацию о контроле села Журавлевка ВСУ

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал недостоверной информацию о контроле вооруженными силами Украины (ВСУ) села Журавлевка Белгородского района.

"Дорогие друзья, не верьте непроверенным новостям из странных источников, много непроверенной информации поступает. Журавлевка и год, и два назад как была, так и остается и останется навсегда российской территорией. В ней нет врага, она остается под нашим контролем", - сказал Гладков в видеообращении, размещенном в телеграм-канале губернатора.

Он напомнил, что всех жителей из села ранее отселили.

Ранее в СМИ и соцсетях появились сообщения о захвате ВСУ части территории Белгородской области, в том числе села Журавлевка.

Хроника 24 февраля 2022 года – 10 сентября 2024 годаВоенная операция на Украине
Журавлевка Белгородская область ВСУ
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