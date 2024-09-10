Минобороны РФ сообщило об отражении шести атак ВСУ в Курской области

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили об отражении за сутки шести атак ВСУ в направлении населенных пунктов Апанасовка, Камышевка, Марьевка и Черкасская Конопелька в Курской области.

"Сорваны попытки атак в направлении населенных пунктов Борки, Краснооктябрьское и Кремяное", - говорится в сообщении Минобороны РФ во вторник.

По данным министерства обороны РФ, украинские силы на данном участке потеряли до 40 человек, четверо военнослужащих взяты в плен, уничтожены танк, две боевые бронированные машины и автомобиль.

"Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й и 61-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовых, 152-й егерской бригад, а также 1-й бригады президента и 1004-й бригады охраны в районах населенных пунктов Борки, Внезапное, Ивашковский, Кубаткин, Куриловка, Любимовка, Малая Локня, Махновка, Мартыновка, Новая Сорочина, Новоивановка, Обуховка, Орловка, Снагость и Успеновка", - сообщили военные.

В Минобороны РФ заявили, что оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения иностранных наемников в Сумской области и резервов 21-й, 22-й, 41-й и 54-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 1-й бригады президента, а также 101-й, 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Белополье, Бояро-Лежачи, Глухов, Дружин, Кровное, Искрисковщина, Новая Слобода, Свесса, Песчаное, Павловка, Пустогород, Сумы и Ямполь.

Общие потери ВСУ за все время боевых действий на курском направлении составили более 11,8 тыс. человек, заявили в Минобороны России.

"За сутки потери ВСУ составили более 380 военнослужащих и 15 единиц бронетехники, в том числе два танка, 13 боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия и 11 автомобилей", - говорится в сообщении министерства.

По информации ведомства, всего за время боевых действий на курском направлении армия Украины потеряла более 11,8 тыс. военнослужащих, 93 танка, 42 боевые машины пехоты, 74 бронетранспортера, 649 боевых бронированных машин, 382 автомобиля, 89 артиллерийских орудий, 24 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и пять MLRS, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 22 станции РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, восемь единиц инженерной техники, из них две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.

"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сказали в Минобороны.