Минобороны РФ заявило об освобождении 10 населенных пунктов в Курской области

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило, что группировка "Север" ведет наступательные действия на курском направлении, за двое суток от украинских подразделений освобождено 10 населенных пунктов Курской области.

"Вооруженные силы РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области", - сообщило Минобороны РФ в четверг.

"В ходе ведения наступательных действий подразделениями группировки войск "Север" в течение двух суток освобождено 10 населенных пунктов: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й октябрь", - говорится в сообщении министерства.

В Минобороны РФ заявили, что за сутки российскими подразделениями отражены две украинские контратаки в направлении населенных пунктов Фанасеевка и Снагость, сорвана попытка атаки в направлении населенного пункта Ольговка.

"В результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, уничтожены боевая бронированная машина и автомобиль. Один украинский военнослужащий сдался в плен", - сказано в сообщении ведомства.

По информации Минобороны РФ, при поддержке вертолетов и артиллерии отражены четыре попытки ВСУ прорваться через границу РФ в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье.

"Потери противника составили до 55 человек личного состава убитыми и ранеными, четыре танка, три бронетранспортера, восемь боевых бронированных машин и две инженерные машины разграждения", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, в лесных массивах Курской области идут разведывательно-поисковые действия по уничтожению диверсионных групп ВСУ, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории.

Ударами вертолетов, артиллерии и активными действиями войск нанесено поражение подразделениям и технике 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-ой бригады Нацгвардии, 129-й бригады теробороны Украины в районе населенных пунктов Борки, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Косица, Любимовка, Малая Локня, Меловый, Мартыновка, Новая Сорочина, Новоивановка, Орловка и Успеновка, сообщило министерство обороны РФ.

По его информации, авиацией и ракетными войсками нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения и резервам 21-й, 22-й и 41-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады Нацгвардии, 101-й, 103-й, 106-й, 116-й, 119-й и 129-й бригад территориальной обороны.

Эти удары нанесены в районе населенных пунктов Белополье, Бояро-Лежачи, Глухов, Должик, Журавка, Ободы, Кондратовка, Семеновка, Степановка, Сумы, Свесса, Павловка, Пустогород, Радянское и Ямполь, заявили в министерстве.

По словам российских военных, за сутки на курском направлении ВСУ потеряли более 300 военнослужащих и 24 единицы бронетехники, в том числе пять танков, шесть бронетранспортеров и 13 боевых бронемашин.

В Минобороны РФ сообщили, что всего за время боевых действий на курском направлении армия Украины потеряла более 12,5 тыс. военнослужащих, 101 танк, 42 боевые машины пехоты, 83 бронетранспортера, 669 боевых бронемашин и 410 автомобилей.

Также за этот период ВСУ потеряли 92 артиллерийских орудия, 26 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и пять MLRS, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 24 станции РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 10 единиц инженерной техники.