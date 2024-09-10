На учениях "Океан-2024" отработают применение современных образцов вооружений

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В ходе командно-штабных учений "Океан-2024" будут отработаны вопросы применения высокоточного оружия и других современных образцов вооружений, "в том числе с учетом опыта, полученного в ходе СВО", заявил президент РФ Владимир Путин.

"Хотел бы приветствовать и поблагодарить за службу всех участников стратегического командно-штабного учения "Океан-2024". Сегодня начинается его активная фаза, в ходе которой будут отработаны самые сложные, максимально приближенные к боевым задачи", - заявил Путин во вторник.

"Цель учений - детально проверить ключевые моменты боеготовности органов управления, частей и соединений ВМФ и ВКС, определить слаженность их действий", - сказал президент РФ.

По его словам, за последние три десятилетия столь масштабные учения проводятся впервые.

"Они одновременно пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. К ним привлекаются силы ВМФ, части дальней и военно-транспортной авиации. В отработке практических действий также участвуют корабли и авиация Народно-освободительной армии Китая", - сказал Путин.

В качестве наблюдателей приглашены представители 15 государств, добавил он.