Корабли Северного флота в рамках учения "Океан - 2024" отразили воздушный налет в Баренцевом море

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В рамках стратегического командно-штабного учения "Океан - 2024" корабельная поисково-ударная группа Северного флота отразила воздушный налёт условного противника в акватории Баренцева моря, сообщили в Минобороны РФ.

"В составе корабельной поисково-ударной группы Северного флота действовали фрегат "Адмирал Головко" и большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко". Морякам противодействовали лётчики корабельных истребительных авиаполков на палубных истребителях Су-33 и МиГ-29К. Они имитировали атаку кораблей с различных высот и направлений", - отмечается в сообщении.

Как сообщили в военном ведомстве, в ходе решения задач противовоздушной обороны было отработано взаимодействие боевых расчетов радиотехнической и ракетно-артиллерийской боевых частей кораблей по обнаружению, классификации целей, их сопровождению радиотехническими средствами и уничтожению.

"Экипаж фрегата выполнил стрельбу по имитированной воздушной цели артиллерийской установкой А-192М, зенитным артиллерийским комплексом "Палаш" и зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут", - говорится в сообщении.

Расчеты зенитно-ракетных комплексов "Кинжал" и зенитно-артиллерийских комплексов АК-630 большого противолодочного корабля "Адмирал Левченко" осуществили практические ракетные пуски и артиллерийские стрельбы по имитируемой воздушной цели, сообщили в Минобороны РФ.

В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РФ соединения и объединения Военно-морского флота приступают к участию в стратегическом командно-штабном учении (СКШУ) "Океан-2024", которое продлится до 16 сентября включительно. Учение проходит в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева и станет одним из основных мероприятий оперативной и боевой подготовки Вооруженных Сил РФ в 2024 году.

В маневрах, которые проходят в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90000 личного состава.