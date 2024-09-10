"НОВАТЭК" заявил, что не занимается формированием теневого флота для "Арктик СПГ 2"

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" распространил "обращение к партнерам", где заявил, что является одним из участников ООО "Арктик СПГ 2", при этом сотрудники "НОВАТЭКа" не являются сотрудниками указанного проекта.

"Вся деятельность проекта, включая операционную и коммерческую, находится исключительно под управлением руководства "Арктик СПГ 2". Сделанные в СМИ предположения и заявления о том, что якобы "НОВАТЭК" занимается формированием теневого флота, его управлением и отгрузками с проекта "Арктик СПГ 2", не соответствуют действительности", - подчеркивается в сообщении.

В свою очередь ОАО "Ямал СПГ" ("НОВАТЭКу" принадлежит контрольный пакет ОАО) также распространило обращение к партнерам, в котором опровергло информацию СМИ о том, зафрахтованные "Ямал СПГ" газовозы используются для отгрузки продукции проекта "Арктик СПГ 2".

"В последнее время в средствах массовой информации появились публикации, в которых содержатся недостоверные данные о том, что зафрахтованные ОАО "Ямал СПГ" суда-газовозы используются, в том числе, и для отгрузки продукции с проекта "Арктик СПГ 2". Данные утверждения являются грубой ошибкой или сознательной инсинуацией СМИ и привлекаемых ими так называемых "экспертов", - подчеркивается в заявлении.

"НОВАТЭК" и "Ямал СПГ" подчеркнули, что будут "пресекать все попытки публикации и распространения несоответствующих действительности сведений, имеющих целью нанесение ущерба компании, и защищать свои интересы в суде".