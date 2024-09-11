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Под британские санкции попали 10 танкеров, связанных с перевозкой российской нефти

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Великобритания включила в санкционные списки по России десять нефтяных танкеров, свидетельствуют обновленные данные британского правительства по санкциям.

Так, под санкции попали Nikolay Zuyev, SCF Vankor, Vladimir Tikhonov, SCF Baltica, NS Asia, Leonid Loza, Olympiysky Prospect, Zaliv Aniva, NS Clipper, NS Corona.

Все танкеры ходят под флагом Габона, кроме судна Zaliv Aniva - оно ходит под флагом Панамы.

В санкционных списках отмечается, что перечисленные суда вовлечены в перевозку российской нефти или нефтепродуктов в третьи страны.

10 сентября Форин-офис сообщил, что под британские санкции попали российские Воздушно-космические силы, командование российской военно-транспортной авиации, 924-й Государственный центр беспилотной авиации и пять российских транспортных судов.

Габон Великобритания Панама Воздушно-космические силы
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