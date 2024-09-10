Уточнен порядок обслуживания в РФ евробондов с недружественным следом в цепочке

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Порядок обслуживания и учета еврооблигаций, в цепочке владения которых были недружественные нерезиденты, вновь уточнен, под регулирование подпадут и замещающие облигации.

В понедельник был подписан и опубликован указ президента РФ №767, вносящий изменения в указы №95 и №138, которые регулируют порядок выплат по евробондам российских заемщиков и обособления этих бумаг при определенных условиях.

"Указ №767 направлен на пресечение использования схем по обходу установленных антисанкционным регулированием требований к совершению сделок (операций) с ценными бумагами, в цепочке владения которыми были недружественные нерезиденты, а также по исполнению обязательств по таким финансовым инструментам. В частности, указ уточняет требования по исполнению обязательств перед дружественными лицами, резидентами и КИК. Если в цепочке владения их активами были недружественные лица, то выплаты они получат на счета типа "С", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе Банка России.

Также, согласно разъяснению регулятора, предусмотрен обособленный учёт еврооблигаций, по которым у российских юридических лиц имеются связанные обязательства, и замещающих облигаций на них.

"Если в цепочке владельцев еврооблигаций или замещающих облигаций были недружественные лица после 3 марта 2023 года (после вступления в силу указа №138), то такие ценные бумаги должны быть обособлены, а выплаты по ним должны осуществляться на счета типа "С". Для защиты добросовестных инвесторов предусмотрены исключения как в части обособленного учета, так и исполнения обязательств с использованием счётов типа "С", - говорится в комментарии Банка России.

Согласно тексту опубликованного в понедельник указа, депозитарии должны будут обеспечивать обособленный учет еврооблигаций/замещающих облигаций, если после З марта 2023 года их владельцами (лицами, осуществляющими права на бумаги) являлись лица недружественных иностранных государств.

Кроме того, должники по еврооблигациям/замещающим облигациям (полученным в том числе через уступку прав по ним), если после 3 марта 2023 года их владельцами были недружественные иностранные кредиторы, должны будут исполнять обязательства по таким бумагам перед резидентами РФ, дружественными нерезидентами и КИКами в порядке, установленном указом №95 от 5 марта 2022 года. Этот указ, в частности, предусматривает, что выплаты по евробондам в адрес держателей из недружественных стран производятся на счета типа "С", использование средств с которых регулируется отдельно.

Указ от 9 сентября предполагает, что требования пункта о выплатах не распространяются на исполнение обязательств по еврооблигациям/замещающим облигациям при наличии одного из следующих условий: долговые бумаги приобретены на организованных торгах; приобретены до 1 сентября 2024 года у владельца (доверительного управляющего), который не является иностранным кредитором и учет прав которого на евробонды/ЗО осуществлял российский депозитарий; исполнение обязательств и сделки с бумагами производятся на основании разрешений, предусмотренных президентскими указами.

Документ вступил в силу со дня его опубликования, то есть с 9 сентября.

Новый президентский указ продолжает линию, которую ЦБ декларировал еще весной этого года, аргументируя предписание в адрес депозитариев обеспечить обособленный учет на всех счетах депо (за исключением счетов номинального держателя) еврооблигаций с "недружественным следом", приобретенных после 1 марта 2022 г. Регулятор многократно предупреждал участников рынка о недопустимости использования схем обхода для покупки еврооблигаций у недружественных нерезидентов, но поскольку практика подобных сделок стала распространенной, был вынужден рекомендовать обособлять такие бумаги, хотя и видел минусы такого решения, говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в мае.

"Мы были поставлены в ситуацию выбора между не очень хорошими решениями (...) Мы неоднократно предупреждали о том, что это обходные схемы, их не надо использовать. Неоднократно. И участникам рынка говорили, и широко потенциальным инвесторам. И неоднократно обсуждали с участниками рынка возможные решения, и я проводила на эту тему встречи, но (...) то, что мы видели, не единичные случаи, к сожалению, были, а распространенная практика обхода ответных наших мер, когда некоторые участники покупали у так называемых недружественных нерезидентов евробонды с большим дисконтом, потом продавали их здесь тоже с дисконтом, с меньшим дисконтом, на этом зарабатывая. Но часто вводя в заблуждение потенциальных покупателей, что они смогут получать выплаты в российском контуре, и замещающие облигации, и так далее", - поясняла Набиуллина логику выпущенного в марте предписания ЦБ.

"При этом не проводилась проверка на наличие в цепочке недружественных нерезидентов. Более того, мы видим случаи, когда специально сделки структурировали через так называемых дружественных нерезидентов для того, чтобы, что называется, запутать следы", - отмечала глава ЦБ.