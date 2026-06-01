Депозиты включены в указ о порядке исполнения обязательств перед иностранными кредиторами

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Депозиты включены в сферу действия специального регулирования исполнения обязательств перед "недружественными" нерезидентами, введенного в России в ответ на антироссийские санкции.

Президентский указ №95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами" был подписан 5 марта 2022 года. Указом от 1 июня 2026 года, опубликованном на портале раскрытия нормативно-правовых актов, первый пункт этого документа - он определяет, что особый порядок действует в отношении кредитов, займов и финансовых инструментов - дополнен упоминанием банковских вкладов.

Особый порядок распространяется на обязательства в размере свыше 10 млн рублей в календарный месяц или эквивалент этой суммы в валюте. Для их исполнения необходимо открывать на имя нерезидента специальный рублевый счет типа "С", где блокируются перечисляемые средства. Конвертация этих денег в валюту возможна только по разрешению российских властей.

