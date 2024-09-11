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Локомотив и вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Белгородской области

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Сход локомотива и вагонов грузового поезда произошел в Белгородской области из-за вмешательства в работу железнодорожного транспорта, предварительно, пострадавших нет, сообщается в телеграм-канале Юго-Восточной железной дороги.

"Вчера в 23:17 на перегоне Волоконовка - Новый Оскол (Белгородская область) из-за вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошел сход локомотива и вагонов грузового поезда. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают сотрудники правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

На ЮВЖД сформирован оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия, уточняется в телеграм-канале.

Белгородская область
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