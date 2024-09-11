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Пассажирские поезда отправлены в объезд из-за схода с путей локомотива в Белгородской области

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сходе с путей локомотива и нескольких пустых вагонов грузового состава в Новооскольском городском округе, проходящие через этот участок пассажирские поезда отправлены в объезд.

"В Новооскольском городском округе в результате незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошел сход с путей локомотива и нескольких пустых вагонов грузового состава. Пострадавших нет. Проходящие через этот участок пассажирские поезда отправлены в объезд", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Ранее о сходе локомотива и вагонов грузового поезда в Белгородской области сообщила Юго-Восточная железная дорога.

Вячеслав Гладков Белгородская область
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