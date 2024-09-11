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"Транснефть" подала иск к IBM на 83 млн рублей

"Транснефть" подала иск к IBM на 83 млн рублей
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - "Транснефть" обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском к американской IBM на 83 млн рублей.

Согласно информации в судебной картотеке, исковое заявление поступило 9 сентября.

В качестве третьих лиц выступают московские ООО "Маллит" и ООО "Монт".

Компания "Транснефть" является монополистом РФ по транспортировке нефти трубопроводным транспортом.

Американская International Business Machines (IBM) - один из крупнейших в мире производителей программного обеспечения.

"Маллит" и "Монт" специализируются на оптовой торговле программным обеспечением.

IBM Транснефть Арбитражный суд Москвы США
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