"Транснефть" подала иск к IBM на 83 млн рублей

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - "Транснефть" обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском к американской IBM на 83 млн рублей.

Согласно информации в судебной картотеке, исковое заявление поступило 9 сентября.

В качестве третьих лиц выступают московские ООО "Маллит" и ООО "Монт".

Компания "Транснефть" является монополистом РФ по транспортировке нефти трубопроводным транспортом.

Американская International Business Machines (IBM) - один из крупнейших в мире производителей программного обеспечения.

"Маллит" и "Монт" специализируются на оптовой торговле программным обеспечением.