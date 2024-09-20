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Суд 22 ноября рассмотрит иск "Транснефти" к IBM на 83 млн рублей

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы назначил на 22 ноября рассмотрение иска "Транснефти" к американской IBM на 83 млн рублей, говорится в судебной картотеке.

Исковое заявление поступило 9 сентября. В качестве третьих лиц выступают московские ООО "Маллит" и ООО "Монт".

Кроме того, в арбитражный суд Москвы поступили три иска "Транснефти" к американскому производителю сетевого оборудования Cisco Systems Inc. и московской ООО "Сиско Солюшенз" на 56 млн руб., 6 млн руб. и 193 тыс. руб. Заседание по последнему из них состоится 20 ноября. Также трубопроводная монополия подала иск на 12,8 млн руб. к ирландской Red Hat Ltd. и американской Red Hat, Inc., а также еще один на 4,7 млн руб. к американскому провайдеру "облачных" услуг Citrix Systems.

Американская International Business Machines (IBM) - один из крупнейших в мире производителей программного обеспечения.

Red Hat Inc. является компанией-разработчиком программного обеспечения, которую IBM приобрела в 2019 году.

Транснефть IBM
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