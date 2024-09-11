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Белгородский губернатор сообщил об атаках дронов в трех населенных пунктах

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотники ВСУ атаковали три населенных пункта региона.

"По предварительным данным, пострадавших нет", - написал он вTelegram.

В Грайворонском городском округе вблизи села Головчино FPV-дрон атаковал "КАМАЗ", занятый в уборочных воротах. Водитель не пострадал. Повреждена ходовая часть транспортного средства.

В Шебекинском городском округе в селе Муром в результате атаки дрона загорелась крыша частного дома, пожар потушен.

В селе Ржевка вследствие нескольких атак БПЛА два двухквартирных дома получили повреждения - пробиты кровли, выбиты окна, а также посечены фасады и заборы.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 сентября 2024 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Головчино Ржевка Муром Белгородская область
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