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Мурманский губернатор сообщил о налетах беспилотников на регион

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подтвердил, что регион подвергся атаке беспилотников.

"На нашу область совершаются налеты вражеских беспилотников. Прошу с пониманием относиться к ряду временных ограничений, которые нам приходится вводить. Все необходимые меры по повышению безопасности предпринимаются. Ну а ПВО работают по уничтожению вражеских беспилотников", - сказал Чибис в обращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что аэропорты Мурманска и Апатитов в среду временно не работают. "Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет", - говорилось в сообщении Росавиации.

Андрей Чибис Мурманск Мурманская область
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